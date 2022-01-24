Как сохранить максимальную пользу брокколи – китайские ученые проверили

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Китая озадачились, как нужно употреблять брокколи, чтобы максимально сохранить полезные свойства продукта. Они готовили овощное растение разными способами, а во время исследования пришли к неожиданному выводу.
Оказалось, что при популярных способах приготовления брокколи (варить или готовить в микроволновой печи), содержание в нем полезных веществ значительно снижается, пишет Journal of Agricultural and Food Chemistry. А ведь этот продукт – кладезь микроэлементов и витаминов, необходимых человеку.
Ученые пришли к выводу, что с максимальной пользой для организма брокколи нужно готовить так: разрезать на кусочки, а через полтора часа обжарить 4 минуты. Именно при таком способе приготовления сохраняется больше важнейших веществ, которые организм использует для построения, обновления органов и тканей, а также получения энергии.-0-
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