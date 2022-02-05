Как убирать жилье при коронавирусе? Собрали несколько универсальных правил!

Фото WallHere

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа специалистов назвала основные правила, которым стоит следовать при уборке помещений, где проживает несколько человек, у одного из которых выявлен коронавирус. В частности, необходимо регулярно обрабатывать поверхности дезинфицирующим средством, а также тщательно проветривать помещение, такую информацию приводит Роспотребнадзор. Кроме этого, людям, проживающим в одной квартире с заболевшим коронавирусом, рекомендуется несколько раз в день протирать и обрабатывать дезинфицирующим средством предметы в доме, которых касаются все жители - дверные ручки, краны, пульты от телевизоров, гаджеты и другие. Помимо всего прочего, специалисты Роспотребнадзора советуют больного изолировать в отдельной комнате, а также предоставить ему личный комплект посуды. Также не стоит забывать, что коронавирус может оставаться на тряпках и другом инвентаре для уборки, поэтому их нужно после проведения необходимых процедур прополоскать в дезинфицирующем растворе и хранить в высушенном виде. Также не лишним будет приобрести средства для уборки, которые в своем составе имеют определенные группы соединений, которые помогут в дезинфекции: четвертичные аммониевые соединения, третичные амины, полимерные производные гуанидина, спирты и другие химические группы.-0- ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ Ученые выяснили вероятность повторного заражения штаммом коронавируса "омикрон" Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!