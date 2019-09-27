Как в боевике: в России пенсионерка выпрыгнула на ходу из авто, чтобы избежать ограбления

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском Ставрополе в полицию обратилась 62-летняя женщина, которая выпрыгнула из авто, чтобы избежать ограбления, сообщает пресс-служба МВД России.

Инцидент произошел на трассе Ставрополь-Батайск-Тоннельный. Пенсионерку вызвался "подбросить" до нужного места незнакомец. Она согласилась, но заподозрила неладное, когда автомобиль свернул с дороги в лес.

Женщина стала действовать решительно: она схватила свою сумку и выпрыгнула на ходу из машины. Водитель и вправду оказался грабителем. Он догнал 62-летнюю женщину и отобрал ее вещи, предварительно обезвредив ее из газового балончика.

Преступник скрылся, но пенсионерка смогла со слезами на глазах рассмотреть номер машины. С этими сведениями она отправилась в полицию. Правоохранителям удалось найти злоумышленника и задержать его. 38-летний мужчина уже был ранее судим за аналогичные преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Он заключен под стражу, а женщине вернули ее украденные вещи. -0-