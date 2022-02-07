Как в сказке: к дому канадца вышел маленький олень - потрясающее видео!

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный житель небольшого городка в Канаде смог запечатлеть на видео потрясающий момент, который произошел у него во дворе однажды вечером. Видео опубликовали на YouTube.

Мужчина спокойно отдыхал дома и наслаждался снегопадом, который тихо шел за окном. Казалось, что это прекрасный вечер, но в следующий момент он стал по-настоящему сказочным. Прямо к окну дома вышел маленький олень, который с интересом принялся изучать все вокруг.

Животное застыло у окна, надеясь, по всей видимости, что его пустят в дом или покормят. Еще некоторое время олененок простоял рядом с дверью, а после скрылся в лесной чаще. Впрочем, этого хватило, чтобы житель Канады сделал видео, которое восхитило огромное число пользователей YouTube.-0-

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