"Как вам образ?": Наталья Рудова впечатлила поклонников выбором наряда

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Наталья Рудова разместила в Instagram новый пост и впечатлила поклонников.

Звезда примерила на себя образ из 1920-х годов прошлого века в гангстерском стиле и приковала к себе внимание многомиллионной аудитории. Она позирует перед камерой в серебристом платье, платке и стильных перчатках. Все это было приурочено ко дню рождения Настасьи Самбурской.

Наталья Рудова в подписи к посту пояснила, что такой наряд выбрала для костюмированной вечеринки, а также спросила поклонников: "Как вам образ?"

Фанаты актрисы оказались в восторге и завалили ее комплиментами, однако не с первого раза смогли узнать Наталью Рудову. Звезда стала яркой блондинкой, а за тематическим макияжем еле проскальзывают черты лица знаменитости. Впрочем, это не помешало поклонникам выразить слова восхищения в комментариях под постом, а кто-то даже сравнил Рудову с Настасьей Самбурской, отметив, что в таком образе две актрисы невероятно похожи.-0-