"Как всегда идеальна": Ани Лорак предстала перед фанатами в банном халате

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Ани Лорак опубликовала в своем Instagram несколько фотографий в необычном амплуа.

На снимках артистка предстала перед поклонниками в банном халате и полотенце на голове. Изюминку этому наряду придали туфли на каблуке и массивные украшения в виде колье и сережек.

Однако, фанатов ничуть не смутило такое необычные сочетание аксессуаров в образе звезды. Фолловеры забросали певицу комплиментами в комментариях: "Какая же вы красивая!", "Очень красивые фотографии", "Как всегда идеальна", "Шикарная", "Вы прекрасны!".-0-