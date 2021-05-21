Как выглядел бы "Гарри Поттер", если бы в фильме сыграли американские актеры? Блогер дал ответ!

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никто не сомневается в том, что фильмы про "Гарри Поттера" уже давно приобрели статус культовых, а история про британского мальчика обрела огромное число поклонников по всему миру.

При создании картин на главные роли приглашали актеров из Великобритании, однако одному блогеру стало интересно: как выглядел бы "Гарри Поттер", если бы в фильме сыграли американские актеры?

Благо, современные технологии позволяют легко провернуть такой трюк, чем и воспользовался молодой человек. С помощью программы дипфейк в Хогвартс отправились Киану Ривз, Джейсон Момоа, Сэмюэл Л. Джексон и другие знаменитые американские звезды кино. Получилось очень необычно, однако лучше один раз на это взглянуть. -0-