Как выглядел бы сериал "Игра в кальмара", если бы роли в нем сыграли актеры из России?

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно блогерша из TikTok решила утолить свое любопытство, а также сделать ролик по нашумевшему сериалу "Игра в кальмара".

Девушке захотелось узнать, как бы выглядел знаменитый сериал, если бы главные роли в нем исполнили звезды российского кинематографа. Для этого тиктокерша обратилась за помощью к нейросети и получился шикарный результат.

Алгоритм заменил лица корейских актеров на звезд из России и получились кадры, где главные роли в сериала “Игра в кальмара” исполнили Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Ольга Бузова и Александр Петров. Кадры впечатлили и повеселили пользователей, а также вмиг стали вирусными, ведь за короткое время их посмотрели более четырех миллионов раз. -0-