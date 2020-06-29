Как выглядит девушка, которая не стриглась 30 лет?

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современную Рапунцель обнаружили в Польше. 34-летняя девушка по имени Малгожата Кульчик всю свою жизнь не стригла волосы. На необычную внешность женщины обратило внимание издание Daily Mail.

Девушка родом из Польши, но сейчас учится в Лондоне. Ее трудно пропустить в толпе, ведь студентка является обладательницей поистине шикарной прически. "Рапунцель" никогда в своей жизни не стриглась, а кончики своих волос подравнивала последний раз пять лет назад.

Сегодня длина волос девушки достигает почти 160 сантиметров. Многие смотрят на ее длинные локоны с восхищением или завистью, а другие и вовсе советуют отрезать волосы. Впрочем, она не слушает завистников и продолжает отращивать волосы.

По ее словам, мужчины сходят с ума от такой красоты, однако та требует тщательного ухода. Женщина моет волосы три раза в неделю и каждый день укладывает их в разные прически, а ради эффектных фото даже использует вместо шарфа. Главный совет, который Малгожата дает всем, кто хочет отрастить волосы - запаситесь терпением и следите за здоровьем организма.-0-