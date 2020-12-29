Как выглядит самая красивая стюардесса России?

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Санкт-Петербурга Алена Глухова давно завоевала сердца тысяч поклонников, ведь ее называют “самой красивой бортпроводницей России”. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на ее Instagram.

Бывшая “вице-мисс мира” не забывает о своих нескольких сотен тысяч подписчиков и каждый день радует их новыми кадрами. 25-летняя бортпроводница не прочь похвастаться своей красотой, что не проходит мимо фолловеров.

Впрочем, пока Алена отложила откровенные фотосессии и поделилась несколькими нежными кадрами со своим мужем, где отчетливо можно увидеть округлившийся живот “самой красивой стюардессы России”. Атмосферные фотографии вызвали не меньше восторга, что в комментариях и лайках отметили многочисленные поклонники Алены. -0-