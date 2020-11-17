Как выглядит Стеша Маликова с челкой - ответ в Instagram

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стефания Маликова неожиданно для всех сменила имидж - она остригла челку. Об этом событии она сообщила в личном Instagram, отметив, что это было необходимо для съемочного образа.

Многие фанаты не поверили, что Стефания решилась на такой смелый поступок - они предположили, что девушка использовала накладную челку. Многим фолловерам имидж Маликовой очень-очень понравился. Они отметили это в комментариях, осыпав ее приятными словами.-0-