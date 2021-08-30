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30 августа 2021, 08:50

Как выглядит звезда популярного сериала "Солдаты" Ольга Фадеева сегодня

Ольга Фадеева. Фото Рен-ТВ
Ольга Фадеева. Фото Рен-ТВ
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2004 году на экраны вышел первый сезон сериала "Солдаты", который приобрел широкую популярность у зрителя. Проект продержался в эфире десять лет, а многие актеры начали свой большой путь в кино именно после роли в этой картине.

Прошло уже семь лет после завершения показа и многие звезды из сериала "Солдаты" построили свою карьеру. Время никого не щадит, но такое чувство, что актрису Ольгу Фадееву, которая исполнила на экране Сержанта Ирину Пылееву, оно не затронуло.

Как же сегодня выглядит звезда популярного сериала "Солдаты" Ольга Фадеева и чем занимается? Знаменитость продолжает сниматься в кино, а проект стал для нее своеобразным трамплином. С 2014 года актриса приняла участие сразу в нескольких популярных проектах, а также не забывает ухаживать за собой. В свои 42 года она выглядит потрясающе, в чем можно убедиться, взглянув на ее фото в Instagram. -0- 


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