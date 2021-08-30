Как выглядит звезда популярного сериала "Солдаты" Ольга Фадеева сегодня



Как же сегодня выглядит звезда популярного сериала "Солдаты" Ольга Фадеева и чем занимается? Знаменитость продолжает сниматься в кино, а проект стал для нее своеобразным трамплином. С 2014 года актриса приняла участие сразу в нескольких популярных проектах, а также не забывает ухаживать за собой. В свои 42 года она выглядит потрясающе, в чем можно убедиться, взглянув на ее фото в Instagram . -0-









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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2004 году на экраны вышел первый сезон сериала "Солдаты", который приобрел широкую популярность у зрителя. Проект продержался в эфире десять лет, а многие актеры начали свой большой путь в кино именно после роли в этой картине.Прошло уже семь лет после завершения показа и многие звезды из сериала "Солдаты" построили свою карьеру. Время никого не щадит, но такое чувство, что актрису Ольгу Фадееву, которая исполнила на экране Сержанта Ирину Пылееву, оно не затронуло.