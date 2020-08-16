Как же это мило! Парень вернулся домой спустя год и записал на видео реакцию своей собаки

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек вернулся в родной дом после года работы в Японии и записал на камеру встречу со своей собакой. Кадрами он поделился в YouTube.
Мужчина заходит во двор и сразу включает камеру. Сначала песик, который сидит в своем "жилище", не замечает парня. Когда хозяин подходит поближе, собака начинает радоваться возвращению своего любимого человека и задорно виляет хвостом.
Парень рассказал, что псу был год, когда он уехал. Он созванивался с семьей и питомцем по видео связи, но личная встреча стала настолько милой, что он просто не мог не поделиться этими кадрами в сети. Пользователи умилились увиденным, а также посоветовали парню в комментариях, чтобы тот в обязательном порядке покрепче обнял песика и почесал его за ушком.-0-