Как же тут классно! Песик развеселил сеть своей игрой на бобовом поле - видео

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США поделилась на YouTube кадрами с участием своего песика и развеселила многих.

Женщина рассказала, что прогуливалась с питомцем, когда они подошли к бобовому полю. Ее песик приметил отличное место для игры и бросился в заросли. Когда он в первый раз выпрыгнул из кустов, то хозяйка поняла, что надо включать камеру.

Девушке удалось развеселить роликом многих пользователей сети, а на мордочке собаки отчетливо читается: "Как же тут классно!". -0-