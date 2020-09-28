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Калейдоскоп
28 сентября 2020, 01:20

Как же тут классно! Песик развеселил сеть своей игрой на бобовом поле - видео

Скриншот из видео
Скриншот из видео

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США поделилась на YouTube кадрами с участием своего песика и развеселила многих.

Женщина рассказала, что прогуливалась с питомцем, когда они подошли к бобовому полю. Ее песик приметил отличное место для игры и бросился в заросли. Когда он в первый раз выпрыгнул из кустов, то хозяйка поняла, что надо включать камеру.

Девушке удалось развеселить роликом многих пользователей сети, а на мордочке собаки отчетливо читается: "Как же тут классно!". -0-

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