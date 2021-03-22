"Как же жарко" - Ольга Серябкина своими провокационными фотографиями восхитила Instagram

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Ольга Серябкина представила в Instagram новый пост и заставила поклонников дышать чаще.

Девушка примерила для новой фотосессии соблазнительное красное мини-платье. В нем Ольга Серябкина предстала перед камерой, что уже сделало снимки привлекательными. Впрочем, певица решила добавить огня и приняла несколько провокационных поз, что точно не оставило шанса поклонникам.

В комментариях мигом появились множество восхищенных отзывов от фанатов: "Как же жарко", "О Боже. Инфаркт-миокарда", "Оля ты супер". Неудивительно, что за непродолжительное время пост собрал десятки тысяч лайков.