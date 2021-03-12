Какая дерзкая: Дженифер Лопес предстала перед камерой в провокационной позе (Фото)

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram новый пост и сорвала массу комплиментов с комментариями в свой адрес.

Знаменитость предстала перед камерой в домашнем стиле, но в очень провокационной позе. Дженнифер Лопес удобно расположилась на кровати в белом халате и расслабилась, однако одежда к этому была не готова. Короткий халат обнажил стройные ноги ДжейЛо, а фантазия фолловеров набрала обороты.

В комментариях юзеры отметили красоту и смелость Дженнифер Лопес: "Такая красивая", "Шикарное фото", "Какая дерзкая". За непродолжительное время пост собрал больше миллиона лайков.