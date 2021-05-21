Какая красавица! В сети восхитились повзрослевшей внучкой Иосифа Кобзона

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитому артисту Иосифу Кобзону есть чем гордиться кроме своего творчества. В Instagram обратили внимание на повзрослевшую внучку звезды Арнеллу-Мари Раппопорт, фотографии которой вызывают восхищение у многих юзеров.

16-летняя девушка не стремится к популярности и редко делится снимками, однако этого достаточно, чтобы пользователи обратили на нее внимание. Юзеры единогласно заявляют, что повзрослевшая внучка Иоосифа Кобзона стала настоящей красавицей.

Внешность Арнеллы привлекает внимание и вызывает восхищение пользователей, а число подписчиков на ее странице в Instagram стремительно растет. Каждый пост собирает массу восторженных комментариев: "Ты прекрасна", "Какая красавица!", "Красотка, что глаз не оторвать". -0-