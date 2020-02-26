"Какая оторва!": Лера Кудрявцева показала архивные снимки из бурной молодости

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская телеведущая Лера Кудрявцева не прекращает радовать поклонников фотографиями и видео в Instagram, но ее новый пост вызвал бурную реакцию.

Знаменитость поделилась в социальной сети архивными из своей бурной молодости. Кудрявцева уточнила в подписи к посту, что фото сделаны 25 лет назад.

На снимках телеведущая запечатлена с пучком на голове и стильной косичкой. Кудрявцева примерила на себя длинный черный балахон. Кроме этого, фанаты заметили, что в молодости Лера Кудрявцева курила, ведь на одном из фото в руке у нее сигарета.

Поклонники тепло приняли фотографии и завалили телеведущую комплиментами: "Какая оторва!", "Модная то какаЯ!!!", "Экзотичная, красивая, с перчинкой)) Хороша Лера)". Помимо этого, многие подписчики сравнили молодую Кудрявцеву с Анастасией Ивлеевой, Хейли Бибер и Ким Кардашьян. Действительно, сходство есть. За несколько часов пост собрал множество восторженных комментариев. -0-