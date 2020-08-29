Какая странная у вас собака! Попугай забыл как говорить и начал гавкать - видео

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь YouTube из США разместил кадры, повеселившие юзеров.

Молодой человек записал на видео своего попугая по кличке Мерлин, с которым явно что-то не то. Парень признался, что птица часто повторяла слова за ним, но в какой-то момент перестала.

Вместо этого питомец американца принялся гавкать. Причем, у него получается очень убедительно, ведь соседский пес постоянно сходит с ума. Пользователи сети посмеялись от души, а кто-то отметил, что у парня очень странная собака в доме. -0-