Какая свободная дорога! Водитель выехал навстречу только что приземлившемуся самолету (Видео)

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычные и забавные кадры удалось запечатлеть очевидцам в одном из аэропортов в Таиланде. Внимание на кадры обратило издание Daily Mail.

В ролике видно, как автор видео едет на джипе по дороге в аэропорту Бангкока. В его поле зрение попал местный водитель, который выехал на ВПП перед огромным пассажирским авиалайнером. Самолет только что совершил посадку и едва не наехал на случайный автомобиль.

Далее на видео можно заметить небольшую погоню, а после водитель и машины полиции скрываются за территорией воздушной гавани. Как выяснилось, мужчина, управлявший легковушкой, был пьян и, по его словам, "случайно свернул не на ту полосу". Теперь мужчине предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, а пользователи сети изрядно повеселились, просматривая кадры. -0-