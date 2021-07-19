"Какая умничка": дочь Леры Кудрявцевой в новом видео очаровала Instagram

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева разместила в Instagram новое видео со своей дочерью и привлекла внимание пользователей сети.

Знаменитость вместе с семьей проводит время за городом, а один из милых моментов попал на видео. Лера Кудрявцева включила камеру и принялась снимать свою дочь, которая переживала за маму.

Девочка сказала, что будет следить за тучками, чтобы мама не промокла и успела вовремя оказаться дома. К папе, впрочем, у малышки свое отношение: "Папа сильный, поэтому сможет прогнать тучку". В еще одном ролике дочь развеяла миф о том, что дети не любят овощи, съев с удовольствием целую тарелку.

Видео пришлись по вкусу пользователям, которые выразили свое восхищение малышкой в комментариях. "Какая умная малышка", "Какой славный ребенок", "Какая умничка", - написали юзеры. Неудивительно, что за непродолжительное время кадры посмотрели сотни тысяч раз. -0-