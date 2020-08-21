"Какие крутышки!" - Лобода восхитила Instagram стильными кадрами с дочерью

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками новыми снимками и поразила Instagram.

Артистка представила несколько фото, где она позирует перед камерой вместе с дочерью. В подписи к посту Светлана Лобода отметила, что достичь такого результата удалось благодаря тому, что "дочка вся в маму".

И не удивительно, ведь девушки не только похожи друг на друга как две капли воды, но и умеют создавать отличные кадры. Пользователи оценили снимки и отметили, что фотографии получились очень стильными.

"Звездочки", "Какие крутышки!", "Все люди как люди, а вы СУПЕР КРУТЫШКИ", - написали пользователи. Разумеется, очень впечатляющие кадры Светланы Лободы с дочерью быстро собрали в Instagram десятки тысяч лайков и множество восхищенных отзывов. -0-