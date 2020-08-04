"Какие милые": фолловеры Нюши в восторге от семейного снимка с отдыха

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Нюша поделилась новой фотографией своей семьи и умилила подписчиков в Instagram.

Артистка показала фанатам кадр с отдыха, где счастливая семья позирует на берегу моря. Нюша, ее муж Игорь Сивов и малышка. Кадр восхитил юзеров соцсетей, которые отметили, что семья выглядит очень счастливой, а рядом друг с другом все смотрятся гармонично.

В комментариях фолловеры Нюши оказались в восторге от нового поста знаменитости и завалили семью множеством восторженных комментариев: "Какие милые!", "Вау, так круто вместе смотритесь", "Такие счастливые". Кроме этого, поклонники поинтересовались у певицы, когда же выйдет альбом, однако ответа на этот вопрос не получили. -0-