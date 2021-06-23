Какие новинки кино уже можно посмотреть онлайн? Собрали лучшее для вас в одном месте

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинематограф всегда богат на отличные идеи, но, бывает, что не все из новинок кино хороши. Об этом сложно судить по постеру, поэтому мы уже все посмотрели и выбрали для вас лучшее новое кино в хорошем качестве.

Из-за пандемии количество громких премьер сократилось, но интересные фильмы сразу выходят в сети - это определенно плюс. Советуем обратить внимание на эти три новых фильма, которые уже вышли в отличном качестве.

"Гнев человеческий" (2021), режиссер Гай Ричи

Джейсон Стэйтем смог за свою карьеру в кино покорить британский и американский кинематограф. У него вполне себе успешная карьера в Голливуде, однако своими корнями он уходит в тот старый и закрученный фильм Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола".

Фото tv.belta.by

Именно с этого началась совместная работа уже знаменитого актера и не менее культового режиссера. И вот спустя 15 лет порознь они вновь сошлись на одной съемочной площадке, создав "Гнев человечески". Что же из этого вышло?

"Митчеллы против машин" (2021), режиссер Майкл Рианда

Обычная семья в не совсем обычной обстановке - кажется, что именно так в двух словах можно описать мультфильм "Митчеллы против машин". Однако не все так просто. Фильмов про восстание машин существует огромное множество, но этот новый проект от Netflix выделяется на фоне остальных.

Фото tv.belta.by

На экране перед зрителями предстает классический сюжет, но совершенно в необычной упаковке. Стоит отметить и уровень юмора, который здесь не навязчивый и очень изящный. Вы точно будете смеяться, а в определенный момент вообще захотите перемотать назад, чтобы взглянуть на эту сцену еще раз, еще раз и еще раз. Еще есть сомнения?

"Лига справедливости" (2021), режиссер Зак Снайдер

Лига Справедливости Зака Снайдера приятно порадовала и удивила фанатов DC. С первых минут можно понять, что режиссер с душой подошел к созданию фильма. Новый, точнее старый, фильм показывает совершенно другую Лигу Справедливости, нежели та, которая появилась на большом экране в 2017 году. Заку Снайдеру дали творческую свободу, и он расставил все по своим местам.

Фото tv.belta.by

В отличие от предыдущего фильма, тут все приобрело иной поворот, ведь большой хронометраж помог раскрыть героев, в том числе Флэша, Киборга и Аквамена. Их представили в фильме интересно, а историям персонажа уделено не две минуты, как это было в прошлом фильме. Чего ждать от Лиги справедливости Зака Снайдера можно узнать по ссылке.

Это лишь несколько фильмов, которые уже можно "глянуть" на досуге, а больше обзоров на новинки кино ищите на tv.belta.by. Будет интересно и смотрите только хорошее кино. -0-