Каким будет лето? Эта примета подскажет!

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Федот Овсяник. "Пришел Федот - земля за свой род", "Коли на Федота на дубу макушка с опушкой, будешь мерить овес кадушкой".

Листья дуба полностью распустились - ожидай хорошего урожая. Дуб раньше ясеня листья выпустил - к засушливому лету.

По примете на 31 мая, если кукушка долго и без остановки кукует - прохладные утренники закончились, и можно наслаждаться теплыми днями.

Вечером чибисы кричат - будет ясная погода.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии.

Православные верующие чтут память святого земли Белорусской праведного Иоанна Кормянского.

ИМЕНИНЫ

православные: Александры, Фаины, Кристины, Юлии, Андрея, Дениса, Павла, Петра;

католические: Ангелины, Камиллы, Марии, Леона, Феликса.

РОДИЛИСЬ

1556 год - Радзивилл Юрий, церковный и государственный деятель Речи Посполитой. Активно боролся против Реформации, впервые ввел в своей епархии цензуру печати, в 1582 году на собственные средства открыл католическую духовную семинарию в Вильно. В 1583 году получил звание кардинала. В 1596-1597 годах вел переговоры о присоединении Речи Посполитой к антитурецкой католической лиге. Умер в 1600 году.

1966 год - Борисенко Александр Леонидович, белорусский спортсмен и тренер (современное пятиборье), мастер спорта СССР (1986), мастер спорта СССР международного класса (1991), мастер спорта Беларуси (1999). В 1994 году окончил Гомельский университет. Чемпион мира в командном зачете (1991), бронзовый призер в командном зачете (1994). Победитель этапов Кубка мира (1991). Победитель и призер чемпионатов Беларуси (1986-1997).-0-