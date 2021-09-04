Какой дом выберите вы для максимального единения с природой? - Пятый очень хорош! (Фото)

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсутствие интернета, тишина и никакого уличного освещения - звучит как идеальное времяпрепровождение на природе.

Каждому человеку необходим отдых вдали от шумных городов, однако не всегда получается это реализовать с комфортом. Конечно, подойдет и обычная поляна с палаткой, но если есть возможность отдохнуть с комфортом, то почему бы не выбрать домик для максимального единения с природой.

Издание Bored Panda собрало фото самых необычных жилищ из разных уголков мира. Какой дом выберите вы для своего умиротворенного отдыха на природе?-0-

Фото Bored Panda