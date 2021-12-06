Какой красавец: кот в бабочке выглядит великолепно, а озвучка подходит идеально! (Видео)

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка на YouTube поделилась очень забавными кадрами, которые пришлись по вкусу пользователям сети.

Хозяйка решила показать миру своего элегантного кота, а для торжественности питомец примерил бабочку. Животное выглядело впечатляюще и забавно, однако для девушки этого было мало, и она нашла способ еще больше позабавить сеть.

Девушка принялась озвучивать ролик, вспомнив фразы из знаменитого советского фильма. Все получилось отлично, ведь кот в бабочке выглядит великолепно, а озвучка подошла к кадрам идеально. В комментариях пользователи оставили массу забавных отзывов, но все сошлись во мнении, что котик настоящий красавец! -0-