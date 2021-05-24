Какой милаш: видео с маленьким лосенком растрогало юзеров сети

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно житель Тверской области гулял по лесу и встретил неподалеку от города одинокого лосенка. Мужчина записал видео с ним и опубликовал кадры в TikTok.

Автор ролика повстречал милого лосенка в нескольких километрах от города. Малыш не испугался человека. "Ну что ты такой маленький? Ты чего совсем один, где мамка-то у тебя?" - сказал мужчина. После этого лосенок и вовсе подошел к нему и даже дал себя погладить.

Кадры растрогали юзеров сети, которые посмотрели видео почти миллион раз. Разумеется, в комментариях всех волновал один вопрос: лосенок нашел маму? -0-