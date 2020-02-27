"Какой симпатяга": Виктория Лопырева похвасталась красавчиком сыном

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Виктория Лопырева разместила на своей странице в Instagram фотографию со своим сыном и вызвала восторг у поклонников.

Звезда запечатлена на пляже в Дубае, где рядом с ней в теньке отдыхает ее стильный малыш. Лопырева в подписи к посту рассказала о своем отпуске, а также поделилась некоторыми подробностями. Но не это было главным для подписчиков знаменитости.

Многие пользователи сети не смогли оторвать взгляд от ребенка, который со стильной прической вызвал приступы милоты у фолловеров звезды. "Какой симпатяга", "Какой сладкий пупс!", "Просто персик", - написали некоторые подписчики в комментариях. За несколько часов пост собрал десятки тысяч лайков.-0-