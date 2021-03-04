"Какой стиляга!": осьминога в кепке запечатлели на видео в Австралии

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно фотограф и дайвер Джулз Кейси опустилась на дно океана и записала очень забавную картину.

Девушка плавала и заметила неподалеку бейсбольную кепку. Она уже потянулась за ней, чтобы убрать, однако, как оказалось, у головного убора был хозяин.

Кепка не была мусором, а принадлежала осьминогу. Морской обитатель заметил камеру и попозировал в обновке, после чего отправился по своим делам. Юзеры тепло приняли кадры, а самые впечатлительные отметили: "Какой стиляга!". -0-