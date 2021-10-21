Какой стильный: ежик в цилиндре очаровал сеть (Видео)

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США разместил на YouTube потрясающие кадры, которые привлекли внимание людей.

Житель Техаса решил представить общественности своего милого питомца по кличке Питер. Маленький ежик сразу же завоевал сердца людей, а все благодаря своей милой мордашке и миниатюрному цилиндру на голове. Необычная картина пришлась по вкусу пользователям.

Юзеры не упустили шанса выразить свое восхищение в комментариях: "какой стильный" , "прямо крестный отец" , "шикарно!" Неудивительно, что кадры быстро собрали огромное число просмотров. -0-