Какую выберешь? Надя Дорофеева показала свою темную и светлую сторону (Фото)

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Надя Дорофеева представила в Instagram новый пост и восхитила пользователей.

Артистка решила показать несколько соблазнительных образов из своего недавнего клипа. На фото Надя Дорофеева предстала перед камерой в светлом и темном наряде, тем самым показав свои две стороны.

Кадры пришлись по вкусу юзерам, которые сразу же принялись обсуждать их в комментариях. Многие впечатлились красотой Нади Дорофеевой, а также принялись спрашивать - какую сторону выберешь? Все сошлись во мнении, что не важна сторона, ведь певица выглядит шикарно. -0-