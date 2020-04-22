Каменских показала свою коллекцию обуви – в сети ее поступок назвали циничным и аморальным

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Настя Каменских постом в Инстаграм продемонстрировала личный обувной гардероб, чем вызвала негодование у подписчиков.

В подписи к видео знаменитость обозначила свой выбор, если бы пришлось оставить всего пять пар обуви на год.

Подписчиков ошарашила коллекция Каменских. "Вот это набор, у меня дома шкаф для одежды меньшего размера", "То самое чувство, когда ты выкинула то, что стало снова в моде", "Это мой рай и мечта", "Можно открыть магазин", - прокомментировали фолловеры.

Однако многие такую демонстрацию гардероба обуви от звезды не оценили и высказались достаточно жестко: "Цинично и аморально выглядит", "Излишнее потребительство нынче не в моде даже у голливудских звезд", "Почему чрезмерное потребление вызывает такой восторг?", "Извините, с таким количеством аудитории преступно транслировать фальшивые ценности".-0-