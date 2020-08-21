Камера запечатлела таинственного пушистого похитителя обуви, виновного в более 100 кражах

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница города Алтуна в США последние несколько месяцев стала находить у себя на крыльце обувь, причем каждый раз она была не ее. Фотографиями женщина стала делиться в Facebook, чтобы найти владельцев необычной находки.

С января этого года ничего не изменилось и девушка исправно находит на крыльце ботинки, шлепанцы, кроссовки и туфли. 45-летняя Би Джей Росс решила докопаться до правды и установила у себя во дворе камеру видеонаблюдения. Кроме этого, в местной группе района в Facebook она наткнулась на объявления о пропаже обуви.

Прошло несколько дней и девушка решила посмотреть кадры, которые ее развеселили и впечатлили. Как оказалось, местным таинственным похитителем обуви стал ее кот по кличке Джордан. Пушистик, как и положено профессионалу совершившему более 100 краж, под покровом ночи выходит на "дело". Спустя несколько часов он возвращается в домой и оставляет на крыльце для своей хозяйки новый "подарочек".

Американка рассказала о своем открытии в Facebook и принялась искать владельцев обуви. На ее призыв откликнулись люди, а когда узнали причину пропажи - то только рассмеялись. Кот, в свою очередь, так понравился людям, что они создали группу в соцсети, посвященную ему, где хозяйка пушистика делится его буднями. Также девушка решила к питомцу на ошейник прицепить GPS трекер и его маршруты удивили всех. -0-

Фото Facebook