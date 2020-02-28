Канада не намерена тратиться на охрану принца Гарри и Меган Маркл

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба общественной безопасности страны не будет охранять принца Гарри и Меган Маркл после того, как 31 марта они прекратят считаться членами королевской семьи, сообщает издание CBC.

Канада занимается охраной звездной пары с ноября 2019 года, однако это не очень популярно среди граждан страны. По результатам опросов, только каждый пятый житель Канады считает, что охрана принца Гарри и Меган Маркл - разумное использование бюджетных средств.

Ранее федерация налогоплательщиков Канады направила премьер-министру Джастину Трюдо петицию с 80 тыс. подписей, которые считают неблагоразумным тратить деньги на охрану знаменитых супругов. По оценке экспертов, стоимость безопасности принца Гарри и Меган Маркл обойдется Канаде от $10 до $30 миллионов в год.