Канадец год скрывал от семьи $60 миллионов

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многодетный отец из Канады выиграл в лотерею $60 миллионов и решил скрыть новость от жены и трех детей, сообщает Global News .

Уроженец Вьетнама Бон Труонг, проживающий в Канаде, стал миллионером и решил не рассказывать об этом своей жене и детям. В октябре прошлого года он купил в магазине лотерейный билет.

Спустя несколько дней мужчина вновь отправился за продуктами и решил заодно проверить свой билет. Продавец обрадовал счастливчика - тот выиграл. Однако Бон даже не подозревал, что стал обладателем джек-пота в размере $60 миллионов.

Мужчина решил не рассказывать о своей удаче жене и детям, потому как считал, что семья не готова к "легким деньгам". Поэтому он решил не идти за выигрышем. Кроме этого, глава семейства переживал, что его супруга перестанет усердно трудиться, а дети обленятся.

Прошел год и Бон Труонг не смог смириться с тем, что такая внушительная сумма "сгорит". В конечном итоге он решил, что надо выигрыш забрать. Мужчина пришел в главный офис лотереи, где ему в торжественной обстановке вручили приз.

Теперь он намерен потратить деньги на дом и отпуск. Кроме этого, Бон хочет продолжить трудиться ландшафтным дизайнером. Как на такую новость отреагировала семья счастливчика, не сообщается. -0-