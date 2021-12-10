Канадские дети изготовили 400-метровую гирлянду из бумажных снежинок

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни детей из Канады сделали самую длинную в мире цепочку из бумажных снежинок. Это достижение было отмечено в Книге рекордов Гиннесса, сообщает "МИР24" со ссылкой на сайт организации.

Длина гирлянды достигла 403,66 м. В нее вошли 2190 снежинок с шестью гранями. Цепочка была представлена общественности на выставке белых медведей в зоопарке Торонто.

Рекордная гирлянда была изготовлена при участии детской организации Earth Rangers и сотен детей из всей Канады. Эта работа была посвящена повышению осведомленности об изменениях климата. Проект по изготовлению снежинок стартовал в июне 2020 года.