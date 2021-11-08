Канье Уэст начал встречаться с двадцатилетней моделью. Она почти точная копия Кардашьян!

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый американский рэпер Канье Уэст начал отношения с 22-летней моделью Винетрией. Об этом сообщает издание Page Six.

44-летний артист посетил вместе с новой избранницей спортивный матч в Миннеаполисе, где парочка попала в объектив папарацци. Также хип-хоп-артист и 22-летняя манекенщица были замечены вместе во время записи интервью Уэста Drink Champs и на воскресной службе в конце октября.

Пользователи принялись бурно обсуждать новость, а многие отметили, что двадцатилетняя модель почти точная копия Кардашьян. Впрочем, нашлись и те, кто не верит в роман, а считает, что таким образом Уэст хочет "насолить" бывшей, ведь в последнее время все чаще стали появляться слухи о романтических отношениях экс-супруги рэпера Ким Кардашьян с 27-летним американским актером Питом Дэвидсоном. -0-