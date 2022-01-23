Каракал Ночка не в духе – дикая кошка показала характер и умилила кисточками на ушах (Видео)

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каракал Ночка - хищное млекопитающее семейства кошачьих – стала героиней ролика, размещенного на YouTube, но особое внимание зрителей привлекли ее уши.

Хищный питомец грозно шипит и рычит на хозяйку, которая снимает Ночку на телефон. "Ночка – настоящая девочка с переменчивым настроением. То пять минут назад играет и подлизывается, то шипит и делает вид, что ей что-то не нравится", - подписала видео автор ролика.

Подписчики видеоролик оценили, отметив, что он поднял настроение. Но пристальное внимание зрители уделили ушам дикой кошки. Кисточки каракала восхитили комментаторов, которые написали много комплиментов в адрес Ночки и ее друга. Он в кадре появился чуть позже. "Такие кисточки красивые, как будто пальмы на ушах!", "Ушки – чудо!", "Шикарная компания", "Красавица! Что тут скажешь?", "Симпатяжки!", "Просто в ее пельменях было мяса мало)", - отметили подписчики.-0-

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