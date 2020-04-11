Карантин помог настолько очистить воздух в Индии, что стали видны Гималаи

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,4 миллиарда жителей Индии отправились на 21-дневный карантин, который повлиял на экологию региона, сообщает издание News.com.
Из-за распространения карантина, в стране снизился автомобильный поток, а также остановились многие производства. Из-за отсутствия загрязнений, многие жители Индии впервые в своей жизни увидели вершины Гималаев.
Отмечается, что последний раз рассмотреть легендарные горы из окон домов можно было 30 лет назад, однако выяснилось, что чуть более юные жители страны и вовсе никогда не видели снежных вершин Гималаев.
Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight ????#punjab #COVID19 #pollution pic.twitter.com/iZy7hwxX9R— TjSingh (@covsinghtj) April 3, 2020
Местные жители принялись делиться потрясающими кадрами в Twitter. Помимо всего прочего, перед ними открылось невероятное звездное небо по ночам.-0-