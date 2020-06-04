Карантин вынудил парней выкопать тоннель и обчистить винный магазин

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Йоханнесбург нескольких жителей ЮАР карантин вынудил пойти на крайние меры и стать грабителями, сообщает TimesLive.

Власти ЮАР ввели жесткие карантинные меры. Злоумышленники, по всей видимости, проводили время в компании, однако нехватка алкоголя начала сказываться на настроении. Поэтому они решили пойти на рискованный шаг. По предварительным данным, трое человек прорыли туннель по подземным коммуникациям, сломали бетонный пол и проникли в винный магазин.

Грабители несколько раз за время карантина возвращались в магазин. В итоге они полностью обчистили полки, унеся спиртного более чем на $18 тысяч. Кражу заметили незадолго до снятия карантинных мер. Владельцы магазина обратились в полицию. Камеры видеонаблюдения показали, что злоумышленников было трое, однако правоохранители не исключают возможности, что в тоннели их могли ждать сообщники. Они ведут поиск грабителей.-0-