Карантинные развлечения: папа построил горку и подъемник для дочерей – видео

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди уже продолжительное время находятся на карантине, и с каждым днем развлечения в изоляции становятся все изощреннее.

Один отец устал сидеть с дочками взаперти, поэтому придумал довольно интересное развлечение. Кадрами он поделился на YouTube.

Мужчина решил устроить отдых с размахом, благо, что задний двор это позволяет. Прямо на лужайке он соорудил целую "гору" для катания на лыжах, а рядом построил импровизированный подъемник.

Все для того, чтобы его две дочки не скучали на карантине и смогли провести время на свежем воздухе. Судя по звонкому смеху и улыбкам на лицах детей, ему удалось разнообразить отдых.-0-