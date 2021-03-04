"Караван верблюдов чуть не сорвал съемки". У Тео и Ольги Рыжиковой вышел новый клип

Идеальную локацию для клипа "Мурашки по коже" Тео и Ольга Рыжикова искали в соцсетях. Во время съемок, которые проходили в одном из самых живописных мест планеты, не обошлось без сюрпризов.

"У нас часто получалось так, что выходила песня, а клип появлялся гораздо позже. Но по законам жанра лучше все делать синхронно. В этот раз так и получилось. Съемки проходили в Дубае в ноябре - сразу после окончания международного фестиваля "Парус", где мы были ведущими. Презентовать видео решили в первых числах весны. Как раз сейчас погода начала радовать белорусов, хочется еще больше жары, солнца. Лично я во время просмотра окунаюсь в очень теплые воспоминания - это примерно +35 градусов", – рассказывает Ольга.

События в клипе происходят в ОАЭ посреди пустыни. На поиски идеальной локации артисты потратили не один день.

"Место, в котором проходили съемки, находится в двух часах езды от Дубая. Ближе подходящего киношного пейзажа не было. Спасибо Ольге и ее настойчивости. Вбивая в Instagram разные хэштеги, она нашла нужную картинку: никаких кустов, построек и растительности, высокие барханы, красный песок. Списалась с автором фото, который и указал нужную точку. Но ехали туда, можно сказать, наугад: снимок был сделан три года назад, и собеседник не был до конца уверен, что место точное. А мы были очень ограничены по времени и съездить в разведку не получилось. Тем более вглубь дюн на обычной машине не доберешься, нужен специальный джип, - вспоминает Тео. - Когда были в Дубае, никак не получалось съездить на сафари. Но вкусили все прелести этого вида отдыха, пока добирались от трассы до места съемки. Нас вез человек, который работает в этой сфере. Было страшновато: машина очень серьезно кренилась и несколько раз было ощущение, что мы просто перевернемся".

Когда артисты прибыли в место назначения и принялись за работу, их ждал еще один сюрприз – караван верблюдов.

"Мы были ограничены во времени, поскольку солнце в пустыне садится рано. Все старались сделать оперативно. Но когда нашли идеальное место и уже приготовились к съемкам, в кадр неожиданно попали верблюды. Пришлось их разгонять, потеряли около часа, но все обошлось. Как и планировали, клип сняли за один день. Когда принесли материал, волновались, что его будет мало. А оказалось, что наснимали на два клипа. Не исключено, что в скором времени выйдет дополнительное видео - очень много красоты мы не показали", - говорят артисты.

Несмотря на все сложности, музыканты признались, что съемки стали для них одними из самых интересных в жизни: "Клип получился очень романтичным. Он, безусловно, о нас, о наших чувствах и отношении друг к другу. Нам близка тема романтики. Большинство песен из нашего репертуара об этом чувстве. Кто-то любит в песнях страдать и переживать, а мы любим, когда мурашки по коже". -0-