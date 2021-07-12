"Карпович все?": Павла Прилучного запечатлели в компании двух близняшек

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Instagram появился новый снимок Павла Прилучного, который вызвал бурную реакцию юзеров.

Знаменитый актер отправился отдыхать на яхту, где его запечатлели в компании близняшек. Павел Прилучный сидит между двух сестер, одна из которых забросила ноги на звезду. Этот снимок вызвал разную реакцию пользователей, но больше остальных всех волновал один вопрос: "Карпович все?".

Ранее Павлу Прилучному и Мирославе Карпович приписывали роман, однако после новых снимков - это под вопросом. Впрочем, это вызвало бурное обсуждение среди пользователей. -0-