Картина Эдварда Хоппера "Китайское рагу" продана за рекордные $92 млн

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина "Китайское рагу" известного американского художника первой половины ХХ века Эдварда Хоппера продана за $91,9 млн - рекордную сумму для этого автора, пишет информационный портал MarketWatch.

По информации газеты New York Times, картина досталась художественному музею Сиэтла. В этом городе жил прежний владелец картины бизнесмен Барни Эбсуорт, который был известным ценителем искусства.

Аукцион по продаже его коллекции проводился домом Christie's. Выручка от продажи коллекции составила $317,8 млн при первоначальной оценке в $260 млн.-0-