Картина Пикассо с изображением его возлюбленной ушла с молотка за $6,9 млн

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа испанского художника Пабло Пикассо "Женщина в шляпе" продана на аукционе Heffel Fine Art Auction House в Торонто за 9,1 млн канадских долларов ($6,9 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на сайт аукционного дома.

Картина написана в 1941 году: маслом на холсте изображена муза и возлюбленная Пикассо - Дора Маар. Сообщается, что портрет хранился в известной европейской коллекции. Вместе с другими работами картина часто экспонировалась на различных выставках мирового уровня.

Перед началом торгов "Женщина в шляпе" оценивалась в 8-10 млн канадских долларов ($6-7,5 млн).

Реализованный лот оказался далеко не самым дорогим из полотен Пикассо. Картина "Обнаженная, зеленые листья и бюст" (1932 год) продана на аукционе дома Christie's в 2010 году за более чем $106 млн. Рекорд же среди всех работ испанца установлен на торгах в мае прошлого года: картина "Алжирские женщины (Версия О)" (1955 год) ушла с молотка за $179,4 млн.-0-