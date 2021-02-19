Картина Уинстона Черчилля выставлена на аукцион Christie's

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина известного британского государственного и политического деятеля Уинстона Черчилля "Башня мечети Кутубия" выставлена на аукцион Christie's, сообщает Euronews.

Картину продает американская актриса Анджелина Джоли. Она получила полотно в подарок от бывшего мужа Брэда Питта в 2011 году.

Это единственная картина, которую бывший премьер-министр Великобритании успел завершить во время Второй мировой войны. "Башня мечети Кутубия" была написана в 1943 году в Марракеше сразу после секретных переговоров руководителей стран антигитлеровской коалиции, состоявшихся в марокканской Касабланке. Черчилль подарил картину президенту США Франклину Рузвельту.

"На Черчилля повлияли многие художники, не какое-то конкретное движение, но он точно находился под влиянием цветовой палитры, которую применяли постимпрессионисты. И он часто рисовал на пленэре, можно сказать, что в этом смысле влияние на него оказали импрессионисты", - рассказал глава отделения британского современного искусства в Christie's Николас Орчад.

За свою жизнь Уинстон Черчилль написал более 500 картин. Политик был удостоен звания Почетного члена Королевской академии художеств.

Торги пройдут 1 марта. Ожидается, что картина уйдет с молотка как минимум за 2,8 млн евро.-0-