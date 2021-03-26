Картина Ван Гога с изображением Парижа продана за $19,1 млн

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина с изображением Парижа Винсента Ван Гога, которая хранилась более века в частной коллекции французской семьи, была продана на аукционе за $19,1 млн, сообщает телеканал CNN.

"Уличная сцена на Монмартре" была написана весной 1887 года, за три года до того, как, по предположениям, голландский мастер покончил жизнь самоубийством.

Картина Ван Гога изображает парижан, прогуливающихся по сельскому ландшафту Монмартра, исторического района, который сегодня является одним из самых популярных мест в городе. "Впервые увидев эту картину, мы были очарованы", - сказали Клаудиа Мерсье и Фабьен Мирабо из парижского аукционного дома Mirabaud Mercier, которые обнаружили эту работу.

Аукционный дом Sotheby's заявил, что картина изображает Монмартр конца XIX века, когда старые мельницы стали туристическими достопримечательностями и местами отдыха, где парижане собирались, чтобы выпить, потанцевать и расслабиться. Район по-прежнему популярен среди туристов и местных жителей из-за своей деревенской атмосферы. Со временем соседние улицы были застроены и теперь мало похожи на сцену на картине.

"Появление на рынке работы такого калибра и из такой знаковой серии, несомненно, является крупным событием как для коллекционеров, так и для арт-рынка в целом", - сказали Орели Вандевурд и Этьен Хеллман, старшие директора отдела импрессионистов и современного искусства Sotheby's France.

Портрет врача-гомеопата "Портрет доктора Гаше", который Ван Гог нарисовал в последний год своей жизни, был продан на аукционе в 1990 году за $82,5 млн (что эквивалентно $165 млн сегодня) и стал самой дорогой картиной того времени.

Ван Гог умер в 1890 году. Ржавый пистолет, который он, как считается, использовал при самоубийстве, был позже обнаружен и продан в 2019 году.-0-