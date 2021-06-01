Картинки со звуком: люди показывают своих орущих котов

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети можно найти бесконечное число фотографий с котами, однако пользователи Reddit решили, что их нужно больше и запустили тред.

Однажды один из юзеров поделился снимками, которые он сделал в самый громкий момент кошачьего ора. Авторы фотографий посчитали, что картинка не может быть со звуком, однако после передумали, когда другие пользователи стали публиковать похожие кадры.

Тред зашел всем, ведь быстро собрал огромное число лайков и самые разнообразные комментарии. Фотографии орущих котов, в свою очередь, разошлись по сети и стали мемами. -0-

Фото Reddit