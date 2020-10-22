Картину Бэнкси продали на аукционе в Лондоне почти за $10 млн

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина британского уличного художника Бэнкси Show Me The Monet ("Покажи мне Моне") ушла с молотка за $9,8 млн. Об этом свидетельствуют результаты идущих в настоящий момент торгов произведениями современного искусства, которые проводит в Лондоне аукционный дом Sotheby's, передает ТАСС.

Предварительная оценка работы составляла $3,9-6,5 млн. Произведение отсылает к творению импрессиониста Клода Моне "Японский мостик", только у Бэнкси природная идиллия, некогда запечатленная французским мастером, нарушена обществом потребления, которое на полотне символизируют сброшенные в пруд тележки из супермаркета.

Для работ Бэнкси это не рекорд. 3 октября прошлого года картина Бэнкси, высмеивающая парламент Соединенного Королевства, ушла с молотка за $12 млн.

На торгах 21 октября также были проданы картины немецкого художника Герхарда Рихтера: Arnold - за $1,5 млн, Abstraktes Bild ("Абстрактное изображение") - за $6,7 млн.-0-